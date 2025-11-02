Xpanse (HZN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00228924 $ 0.00228924 $ 0.00228924 24H lav $ 0.00240857 $ 0.00240857 $ 0.00240857 24H høj 24H lav $ 0.00228924$ 0.00228924 $ 0.00228924 24H høj $ 0.00240857$ 0.00240857 $ 0.00240857 All Time High $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 Laveste pris $ 0.00168822$ 0.00168822 $ 0.00168822 Prisændring (1H) -0.08% Prisændring (1D) -3.60% Prisændring (7D) -6.22% Prisændring (7D) -6.22%

Xpanse (HZN) realtidsprisen er $0.00231724. I løbet af de sidste 24 timer har HZN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00228924 og et højdepunkt på $ 0.00240857, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. HZNs højeste pris nogensinde er $ 1.62, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00168822.

Når det gælder kortsigtet performance, HZN har ændret sig med -0.08% i løbet af den sidste time, -3.60% i løbet af 24 timer og -6.22% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Xpanse (HZN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 437.54K$ 437.54K $ 437.54K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 600.34K$ 600.34K $ 600.34K Cirkulationsforsyning 188.82M 188.82M 188.82M Samlet Udbud 259,073,728.177899 259,073,728.177899 259,073,728.177899

Den nuværende markedsværdi på Xpanse er $ 437.54K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af HZN er 188.82M, med et samlet udbud på 259073728.177899. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 600.34K.