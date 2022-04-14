XNET Mobile (XNET) Tokenomics Få vigtig indsigt i XNET Mobile (XNET), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XNET Mobile (XNET) Information $XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework. Officiel hjemmeside: https://xnet.company/ Hvidbog: https://docs.xnetmobile.com/token/ Køb XNET nu!

XNET Mobile (XNET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XNET Mobile (XNET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.86M $ 2.86M $ 2.86M Samlet udbud $ 1.31B $ 1.31B $ 1.31B Cirkulerende forsyning $ 137.46M $ 137.46M $ 137.46M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.19M $ 27.19M $ 27.19M Alle tiders Høj: $ 0.267945 $ 0.267945 $ 0.267945 Alle tiders Lav: $ 0.01211358 $ 0.01211358 $ 0.01211358 Nuværende pris: $ 0.02081024 $ 0.02081024 $ 0.02081024 Få mere at vide om XNET Mobile (XNET) pris

XNET Mobile (XNET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XNET Mobile (XNET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XNET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XNET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XNET's tokenomics, kan du udforske XNET tokens live-pris!

