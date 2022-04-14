xCREDI (XCREDI) Tokenomics Få vigtig indsigt i xCREDI (XCREDI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

xCREDI (XCREDI) Information Credefi Finance bridges the worlds of decentralized finance and the real economy, connecting crypto investors with established businesses in need of funding. Our platform delivers secure and transparent lending opportunities, offering investors stable and predictable returns while empowering small and medium-sized enterprises (SMEs) to thrive. With robust risk management and blockchain-powered innovation, Credefi is redefining traditional finance—bringing trust, efficiency, and tangible real-world impact to the Web3 lending ecosystem. Officiel hjemmeside: https://credefi.io Hvidbog: https://credefi.gitbook.io/credefi Køb XCREDI nu!

xCREDI (XCREDI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for xCREDI (XCREDI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 315.53K $ 315.53K $ 315.53K Samlet udbud $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Cirkulerende forsyning $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 315.53K $ 315.53K $ 315.53K Alle tiders Høj: $ 0.143297 $ 0.143297 $ 0.143297 Alle tiders Lav: $ 0.01628149 $ 0.01628149 $ 0.01628149 Nuværende pris: $ 0.0210648 $ 0.0210648 $ 0.0210648 Få mere at vide om xCREDI (XCREDI) pris

xCREDI (XCREDI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for xCREDI (XCREDI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XCREDI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XCREDI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XCREDI's tokenomics, kan du udforske XCREDI tokens live-pris!

