Wrapped USDM (WUSDM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wrapped USDM (WUSDM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wrapped USDM (WUSDM) Information Wrapped USDM is an ERC4626 vault token for USDM deposit. wUSDM is more easily used on DeFi than the rebasing token USDM. Officiel hjemmeside: https://mountainprotocol.com Køb WUSDM nu!

Wrapped USDM (WUSDM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped USDM (WUSDM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Samlet udbud $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Cirkulerende forsyning $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Alle tiders Høj: $ 1.52 $ 1.52 $ 1.52 Alle tiders Lav: $ 0.929612 $ 0.929612 $ 0.929612 Nuværende pris: $ 1.081 $ 1.081 $ 1.081 Få mere at vide om Wrapped USDM (WUSDM) pris

Wrapped USDM (WUSDM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wrapped USDM (WUSDM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WUSDM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WUSDM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WUSDM's tokenomics, kan du udforske WUSDM tokens live-pris!

