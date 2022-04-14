Wrapped stETH (WSTETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wrapped stETH (WSTETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wrapped stETH (WSTETH) Information wstETH is a wrapped version of stETH. Instead of rebasing, or changing account holdings daily it is similar to a c-token. It represents a pro-rata ownership of the staked ETH (stETH). When someone exits wstETH they are returned principal stETH + stETH earnings. Lido is a liquid staking protocol for POS blockchains. It gives you a liquid token that represents your staked collateral and earnings over time. Lido removes the need to run infrastructure and enabling continued participation in DeFi. wstETH is minted and burned as stETH is wrapped and unwrapped. Officiel hjemmeside: https://lido.fi/ Køb WSTETH nu!

Wrapped stETH (WSTETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped stETH (WSTETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.86B $ 17.86B $ 17.86B Samlet udbud $ 3.20M $ 3.20M $ 3.20M Cirkulerende forsyning $ 3.20M $ 3.20M $ 3.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.86B $ 17.86B $ 17.86B Alle tiders Høj: $ 7,256.02 $ 7,256.02 $ 7,256.02 Alle tiders Lav: $ 558.54 $ 558.54 $ 558.54 Nuværende pris: $ 5,580.76 $ 5,580.76 $ 5,580.76 Få mere at vide om Wrapped stETH (WSTETH) pris

Wrapped stETH (WSTETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wrapped stETH (WSTETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WSTETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WSTETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WSTETH's tokenomics, kan du udforske WSTETH tokens live-pris!

WSTETH Prisprediktion Vil du vide, hvor WSTETH måske er på vej hen? Vores WSTETH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WSTETH Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!