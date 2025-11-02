Wrapped M (WM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 2.42 $ 2.42 $ 2.42 24H lav $ 2.56 $ 2.56 $ 2.56 24H høj 24H lav $ 2.42$ 2.42 $ 2.42 24H høj $ 2.56$ 2.56 $ 2.56 All Time High $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 Laveste pris $ 0.363505$ 0.363505 $ 0.363505 Prisændring (1H) +1.05% Prisændring (1D) -2.32% Prisændring (7D) +8.70% Prisændring (7D) +8.70%

Wrapped M (WM) realtidsprisen er $2.44. I løbet af de sidste 24 timer har WM handlet mellem et lavpunkt på $ 2.42 og et højdepunkt på $ 2.56, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WMs højeste pris nogensinde er $ 2.96, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.363505.

Når det gælder kortsigtet performance, WM har ændret sig med +1.05% i løbet af den sidste time, -2.32% i løbet af 24 timer og +8.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Wrapped M (WM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Cirkulationsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Samlet Udbud 1,001,167.04927918 1,001,167.04927918 1,001,167.04927918

Den nuværende markedsværdi på Wrapped M er $ 2.45M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WM er 1.00M, med et samlet udbud på 1001167.04927918. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.45M.