Wrapped BNB (WBNB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wrapped BNB (WBNB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wrapped BNB (WBNB) Information Wrapped BNB a wrapped version of the BNB native tokens on the BEP-20 standard on the Binance Smart Chain and other EVM-compatible chains. Not to be confused with BNB Native Token on the BSC Chain. Officiel hjemmeside: https://www.binance.org/ Køb WBNB nu!

Wrapped BNB (WBNB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped BNB (WBNB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.13B $ 1.13B $ 1.13B Samlet udbud $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Cirkulerende forsyning $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.13B $ 1.13B $ 1.13B Alle tiders Høj: $ 868.25 $ 868.25 $ 868.25 Alle tiders Lav: $ 23.6 $ 23.6 $ 23.6 Nuværende pris: $ 852.38 $ 852.38 $ 852.38 Få mere at vide om Wrapped BNB (WBNB) pris

Wrapped BNB (WBNB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wrapped BNB (WBNB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WBNB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WBNB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WBNB's tokenomics, kan du udforske WBNB tokens live-pris!

WBNB Prisprediktion Vil du vide, hvor WBNB måske er på vej hen? Vores WBNB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WBNB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!