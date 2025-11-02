WORK (WORK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00489791$ 0.00489791 $ 0.00489791 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.79% Prisændring (1D) -3.96% Prisændring (7D) +38.44% Prisændring (7D) +38.44%

WORK (WORK) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har WORK handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WORKs højeste pris nogensinde er $ 0.00489791, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, WORK har ændret sig med -0.79% i løbet af den sidste time, -3.96% i løbet af 24 timer og +38.44% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

WORK (WORK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 136.73K$ 136.73K $ 136.73K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 136.73K$ 136.73K $ 136.73K Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 999,997,534.39 999,997,534.39 999,997,534.39

Den nuværende markedsværdi på WORK er $ 136.73K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WORK er 1000.00M, med et samlet udbud på 999997534.39. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 136.73K.