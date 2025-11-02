Websync (WEBS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 1.49 Laveste pris $ 0.00901109 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00%

Websync (WEBS) realtidsprisen er $0.00960146. I løbet af de sidste 24 timer har WEBS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WEBSs højeste pris nogensinde er $ 1.49, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00901109.

Når det gælder kortsigtet performance, WEBS har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Websync (WEBS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 8.43K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.60K Cirkulationsforsyning 878.51K Samlet Udbud 1,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Websync er $ 8.43K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af WEBS er 878.51K, med et samlet udbud på 1000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.60K.