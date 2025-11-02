VOLT (XVM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00314484 $ 0.00314484 $ 0.00314484 24H lav $ 0.00368383 $ 0.00368383 $ 0.00368383 24H høj 24H lav $ 0.00314484$ 0.00314484 $ 0.00314484 24H høj $ 0.00368383$ 0.00368383 $ 0.00368383 All Time High $ 0.078437$ 0.078437 $ 0.078437 Laveste pris $ 0.00145538$ 0.00145538 $ 0.00145538 Prisændring (1H) -0.53% Prisændring (1D) +10.59% Prisændring (7D) +10.67% Prisændring (7D) +10.67%

VOLT (XVM) realtidsprisen er $0.00355908. I løbet af de sidste 24 timer har XVM handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00314484 og et højdepunkt på $ 0.00368383, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XVMs højeste pris nogensinde er $ 0.078437, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00145538.

Når det gælder kortsigtet performance, XVM har ændret sig med -0.53% i løbet af den sidste time, +10.59% i løbet af 24 timer og +10.67% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

VOLT (XVM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M Cirkulationsforsyning 999.87M 999.87M 999.87M Samlet Udbud 999,871,233.951781 999,871,233.951781 999,871,233.951781

Den nuværende markedsværdi på VOLT er $ 3.56M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af XVM er 999.87M, med et samlet udbud på 999871233.951781. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.56M.