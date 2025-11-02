Virgen (VIRGEN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.0008346 24H lav $ 0.00277836 24H høj Laveste pris $ 0.00016912 All Time High $ 0.03441068 Prisændring (1H) +10.63% Prisændring (1D) +179.06% Prisændring (7D) +254.46%

Virgen (VIRGEN) realtidsprisen er $0.00232904. I løbet af de sidste 24 timer har VIRGEN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0008346 og et højdepunkt på $ 0.00277836, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VIRGENs højeste pris nogensinde er $ 0.03441068, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00016912.

Når det gælder kortsigtet performance, VIRGEN har ændret sig med +10.63% i løbet af den sidste time, +179.06% i løbet af 24 timer og +254.46% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Virgen (VIRGEN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.33M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.33M Cirkulationsforsyning 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Virgen er $ 2.33M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VIRGEN er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.33M.