Vies Token (VIES) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00072246 24H lav $ 0.00082203 24H høj All Time High $ 0.01529872 Laveste pris $ 0.00071561 Prisændring (1H) +0.01% Prisændring (1D) -10.54% Prisændring (7D) -26.57%

Vies Token (VIES) realtidsprisen er $0.00072819. I løbet af de sidste 24 timer har VIES handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00072246 og et højdepunkt på $ 0.00082203, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VIESs højeste pris nogensinde er $ 0.01529872, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00071561.

Når det gælder kortsigtet performance, VIES har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, -10.54% i løbet af 24 timer og -26.57% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Vies Token (VIES) Markedsinformation

Markedsværdi $ 587.19K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 587.19K Cirkulationsforsyning 806.38M Samlet Udbud 806,378,225.0

Den nuværende markedsværdi på Vies Token er $ 587.19K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VIES er 806.38M, med et samlet udbud på 806378225.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 587.19K.