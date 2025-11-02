UdvekslingDEX+
Den direkte Vies Token pris i dag er 0.00072819 USD. Følg med i realtid VIES til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk VIES prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om VIES

VIES Prisinfo

Hvad er VIES

VIES Officiel hjemmeside

VIES Tokenomics

VIES Prisprognose

Vies Token Pris (VIES)

1 VIES til USD direkte pris:

-10.70%1D
mexc
USD
Vies Token (VIES) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:08:40 (UTC+8)

Vies Token (VIES) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

+0.01%

-10.54%

-26.57%

-26.57%

Vies Token (VIES) realtidsprisen er $0.00072819. I løbet af de sidste 24 timer har VIES handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00072246 og et højdepunkt på $ 0.00082203, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VIESs højeste pris nogensinde er $ 0.01529872, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00071561.

Når det gælder kortsigtet performance, VIES har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, -10.54% i løbet af 24 timer og -26.57% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Vies Token (VIES) Markedsinformation

--
----

Den nuværende markedsværdi på Vies Token er $ 587.19K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VIES er 806.38M, med et samlet udbud på 806378225.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 587.19K.

Vies Token (VIES) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Vies Token til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Vies Token til USD $ -0.0005182124.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Vies Token til USD $ -0.0006331395.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Vies Token til USD $ -0.005008543330215043.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-10.54%
30 dage$ -0.0005182124-71.16%
60 dage$ -0.0006331395-86.94%
90 dage$ -0.005008543330215043-87.30%

Hvad er Vies Token (VIES)

VIES is a next-gen crypto ecosystem built to empower individuals through real blockchain utility. With staking, users earn passive rewards; vaults offer optimized yield strategies; airdrops reward community loyalty; and our launchpad supports emerging Web3 projects, with a smoothing user interface, transparent and safe transactions. From everyday people to the decentralized future — Vies bridges lives with blockchain.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Vies Token (VIES) Ressource

Officiel hjemmeside

Vies Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Vies Token (VIES) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Vies Token (VIES) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Vies Token.

Tjek Vies Token prisprediktion nu!

VIES til lokale valutaer

Vies Token (VIES) Tokenomics

At forstå tokenomics for Vies Token (VIES) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om VIES Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Vies Token (VIES)

Hvor meget er Vies Token (VIES) værd i dag?
Den direkte VIES pris i USD er 0.00072819 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle VIES til USD pris?
Den aktuelle pris på VIEStil USD er $ 0.00072819. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Vies Token?
Markedsværdien for VIES er $ 587.19K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af VIES?
Den cirkulerende forsyning af VIES er 806.38M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på VIES?
VIES opnåede en ATH-pris på 0.01529872 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på VIES?
VIES så en ATL-pris på 0.00071561 USD.
Hvad er handelsvolumen for VIES?
Direkte 24-timers handelsvolumen for VIES er -- USD.
Bliver VIES højere i år?
VIES kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se VIES prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Vies Token (VIES) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

