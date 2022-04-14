Vertical AI (VERTAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vertical AI (VERTAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vertical AI (VERTAI) Information Vertical AI is a no-code platform designed to make AI model fine-tuning and and dataset creation accessible to everyone. By providing an intuitive, browser-based interface, users will be able to create or import datasets, customize and deploy AI models, all without coding knowledge. Integrating decentralized compute networks (like Akash), Vertical AI will ensure efficient access to GPU power for training and hosting. Officiel hjemmeside: https://www.verticalstudio.ai/ Hvidbog: https://docs.verticalstudio.ai/ Køb VERTAI nu!

Vertical AI (VERTAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vertical AI (VERTAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 41.69M $ 41.69M $ 41.69M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 41.69M $ 41.69M $ 41.69M Alle tiders Høj: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Alle tiders Lav: $ 0.014562 $ 0.014562 $ 0.014562 Nuværende pris: $ 0.419506 $ 0.419506 $ 0.419506 Få mere at vide om Vertical AI (VERTAI) pris

Vertical AI (VERTAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vertical AI (VERTAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VERTAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VERTAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VERTAI's tokenomics, kan du udforske VERTAI tokens live-pris!

