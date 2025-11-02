UdvekslingDEX+
Den direkte Verse World pris i dag er 0.116764 USD. Følg med i realtid VERSE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk VERSE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Verse World Logo

Verse World Pris (VERSE)

1 VERSE til USD direkte pris:

-2.40%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
Verse World (VERSE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:07:58 (UTC+8)

Verse World (VERSE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

-0.27%

-2.42%

-4.09%

-4.09%

Verse World (VERSE) realtidsprisen er $0.116764. I løbet af de sidste 24 timer har VERSE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.116639 og et højdepunkt på $ 0.120126, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VERSEs højeste pris nogensinde er $ 0.910916, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.115665.

Når det gælder kortsigtet performance, VERSE har ændret sig med -0.27% i løbet af den sidste time, -2.42% i løbet af 24 timer og -4.09% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Verse World (VERSE) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Verse World er $ 11.66M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VERSE er 100.00M, med et samlet udbud på 999999753.559567. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 116.64M.

Verse World (VERSE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Verse World til USD $ -0.0029059755752086.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Verse World til USD $ -0.0277449245.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Verse World til USD $ -0.0360946831.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Verse World til USD $ -0.071378657892095.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0029059755752086-2.42%
30 dage$ -0.0277449245-23.76%
60 dage$ -0.0360946831-30.91%
90 dage$ -0.071378657892095-37.93%

Hvad er Verse World (VERSE)

Verse World is a successful VR company with long term clients such as Dubai Police, Toyota, Lexus, BYD or Lionel Messi. They also been building for the last four years with a team of 50+ full-time developers a digital world similar to Grand Theft Auto, accessible via desktop on the Epic Games Store or via Virtual Reality , which is powered by an immersive in-game economy centered around the Verse token.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Verse World (VERSE) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Verse World Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Verse World (VERSE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Verse World (VERSE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Verse World.

Tjek Verse World prisprediktion nu!

VERSE til lokale valutaer

Verse World (VERSE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Verse World (VERSE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om VERSE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Verse World (VERSE)

Hvor meget er Verse World (VERSE) værd i dag?
Den direkte VERSE pris i USD er 0.116764 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle VERSE til USD pris?
Den aktuelle pris på VERSEtil USD er $ 0.116764. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Verse World?
Markedsværdien for VERSE er $ 11.66M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af VERSE?
Den cirkulerende forsyning af VERSE er 100.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på VERSE?
VERSE opnåede en ATH-pris på 0.910916 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på VERSE?
VERSE så en ATL-pris på 0.115665 USD.
Hvad er handelsvolumen for VERSE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for VERSE er -- USD.
Bliver VERSE højere i år?
VERSE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se VERSE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Verse World (VERSE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

