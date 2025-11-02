Verse World (VERSE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.116639 24H lav $ 0.120126 24H høj Laveste pris $ 0.115665 All Time High $ 0.910916 Prisændring (1H) -0.27% Prisændring (1D) -2.42% Prisændring (7D) -4.09%

Verse World (VERSE) realtidsprisen er $0.116764. I løbet af de sidste 24 timer har VERSE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.116639 og et højdepunkt på $ 0.120126, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. VERSEs højeste pris nogensinde er $ 0.910916, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.115665.

Når det gælder kortsigtet performance, VERSE har ændret sig med -0.27% i løbet af den sidste time, -2.42% i løbet af 24 timer og -4.09% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Verse World (VERSE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.66M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 116.64M Cirkulationsforsyning 100.00M Samlet Udbud 999,999,753.559567

Den nuværende markedsværdi på Verse World er $ 11.66M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af VERSE er 100.00M, med et samlet udbud på 999999753.559567. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 116.64M.