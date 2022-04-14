VCGamers (VCG) Tokenomics Få vigtig indsigt i VCGamers (VCG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VCGamers (VCG) Information $VCG is developed on top of a social commerce platform that connects gamers and enables them to buy and sell digital gaming items and gaming NFTs. This gives $VCG a real practical utility within the VCGamers ecosystem. Embrace a platform where gamers and blockchain converge! Officiel hjemmeside: https://vcgamers.com/ Køb VCG nu!

VCGamers (VCG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VCGamers (VCG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 955.15K $ 955.15K $ 955.15K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 955.16K $ 955.16K $ 955.16K Alle tiders Høj: $ 0.19225 $ 0.19225 $ 0.19225 Alle tiders Lav: $ 0.0050598 $ 0.0050598 $ 0.0050598 Nuværende pris: $ 0.0095502 $ 0.0095502 $ 0.0095502 Få mere at vide om VCGamers (VCG) pris

VCGamers (VCG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VCGamers (VCG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VCG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VCG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VCG's tokenomics, kan du udforske VCG tokens live-pris!

