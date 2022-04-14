USSI (USSI) Tokenomics Få vigtig indsigt i USSI (USSI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

USSI (USSI) Information The SoSoValue Index Protocol is a cutting-edge spot index solution designed to make crypto investments simple and secured. SSI Protocol leverages on-chain smart contracts to repackage multi-chain, multi-asset portfolios into Wrapped Tokens (SSI). These tokens represent a basket of underlying assets, enabling Wrapped Tokens to track the value fluctuations of the spots basket, effectively achieving the effects of passive index investing. USSI is a delta-neutral funding rate product, utilizing systematic delta hedging strategies to maintain a delta-neutral exposure while optimizing returns through funding rate. Officiel hjemmeside: https://ssi.sosovalue.com/ Køb USSI nu!

USSI (USSI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for USSI (USSI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.23M $ 8.23M $ 8.23M Samlet udbud $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M Cirkulerende forsyning $ 8.06M $ 8.06M $ 8.06M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 8.23M $ 8.23M $ 8.23M Alle tiders Høj: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 Alle tiders Lav: $ 0.981961 $ 0.981961 $ 0.981961 Nuværende pris: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 Få mere at vide om USSI (USSI) pris

USSI (USSI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for USSI (USSI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USSI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USSI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USSI's tokenomics, kan du udforske USSI tokens live-pris!

USSI Prisprediktion Vil du vide, hvor USSI måske er på vej hen? Vores USSI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se USSI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!