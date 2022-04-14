USDT0 (USDT0) Tokenomics Få vigtig indsigt i USDT0 (USDT0), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

USDT0 (USDT0) Information USDT0 ensures fast, secure, and cost-efficient cross-chain transfers all while maintaining a strict 1:1 backing with USDT. Officiel hjemmeside: https://usdt0.to/ Hvidbog: https://docs.usdt0.to/ Køb USDT0 nu!

USDT0 (USDT0) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for USDT0 (USDT0), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B Samlet udbud $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B Cirkulerende forsyning $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B Alle tiders Høj: $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 Alle tiders Lav: $ 0.975737 $ 0.975737 $ 0.975737 Nuværende pris: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Få mere at vide om USDT0 (USDT0) pris

USDT0 (USDT0) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for USDT0 (USDT0) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USDT0 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USDT0 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USDT0's tokenomics, kan du udforske USDT0 tokens live-pris!

USDT0 Prisprediktion Vil du vide, hvor USDT0 måske er på vej hen? Vores USDT0 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

