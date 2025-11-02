Uranus DEX (URA) Prisoplysninger (USD)

Uranus DEX (URA) realtidsprisen er $0.00137212. I løbet af de sidste 24 timer har URA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00133496 og et højdepunkt på $ 0.00164632, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. URAs højeste pris nogensinde er $ 0.00970236, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, URA har ændret sig med -3.73% i løbet af den sidste time, -14.22% i løbet af 24 timer og -39.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Uranus DEX (URA) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på Uranus DEX er $ 1.38M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af URA er 999.91M, med et samlet udbud på 999906433.472467. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.38M.