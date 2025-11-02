Uranus DEX (URA) Prisprediktion (USD)

Få Uranus DEX prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget URA vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Uranus DEX % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Uranus DEX Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Uranus DEX (URA) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Uranus DEX potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.001432 i 2025. Uranus DEX (URA) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Uranus DEX potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001503 i 2026. Uranus DEX (URA) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på URA for 2027 være $ 0.001578 med en 10.25% vækstrate. Uranus DEX (URA) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på URA i 2028 være $ 0.001657 med en 15.76% vækstrate. Uranus DEX (URA) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for URA i 2029 være $ 0.001740 sammen med 21.55% vækstraten. Uranus DEX (URA) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for URA i 2030 være $ 0.001827 sammen med 27.63% vækstraten. Uranus DEX (URA) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Uranus DEX potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002977. Uranus DEX (URA) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Uranus DEX potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004849. År Pris Vækst 2025 $ 0.001432 0.00%

2026 $ 0.001503 5.00%

2027 $ 0.001578 10.25%

2028 $ 0.001657 15.76%

2029 $ 0.001740 21.55%

2030 $ 0.001827 27.63%

2031 $ 0.001919 34.01%

2032 $ 0.002015 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.002115 47.75%

2034 $ 0.002221 55.13%

2035 $ 0.002332 62.89%

2036 $ 0.002449 71.03%

2037 $ 0.002571 79.59%

2038 $ 0.002700 88.56%

2039 $ 0.002835 97.99%

2040 $ 0.002977 107.89% Vis mere Kortsigtet Uranus DEXprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.001432 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.001432 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.001433 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.001438 0.41% Uranus DEX (URA) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på URA for November 2, 2025(I dag) , er $0.001432 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Uranus DEX (URA) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for URA, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.001432 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Uranus DEX (URA) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for URA, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.001433 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Uranus DEX (URA) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på URA være $0.001438 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Uranus DEX prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Cirkulationsforsyning 999.91M 999.91M 999.91M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste URA pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har URA et cirkulerende forsyning på 999.91M og en samlet markedsværdi på $ 1.44M. Se live URA pris

Uranus DEX Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Uranus DEX-siden med livepriser er den aktuelle pris på Uranus DEX 0.001432USD. Det cirkulerende udbud af Uranus DEX(URA) er 999.91M URA , hvilket giver det en markedsværdi på $1,437,954 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 2.57% $ 0 $ 0.001646 $ 0.001329

7 dage -30.59% $ -0.000438 $ 0.004045 $ 0.001335

30 dage -66.42% $ -0.000951 $ 0.004045 $ 0.001335 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Uranus DEX vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på 2.57% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Uranus DEX handlet til en højeste værdi på $0.004045 og en laveste værdi på $0.001335 . Den havde oplevet en prisændring på -30.59% . Denne seneste tendens viser URAs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Uranus DEX oplevet en ændring på -66.42% , hvilket svarer til cirka $-0.000951 i værdi. Det tyder på, at URA kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Uranus DEX (URA )-prisforudsigelsesmodulet? Uranus DEX-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på URA baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Uranus DEX over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på URA, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Uranus DEX. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for URA. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af URA for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Uranus DEX.

Hvorfor er URA prisforudsigelse vigtig?

URA Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er URA værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil URA opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for URA næste måned? Ifølge Uranus DEX (URA) prisprediktionsværktøjet vil den forventede URA pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 URA koste i 2026? Prisen på 1 Uranus DEX (URA) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil URA stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på URA i 2027? Uranus DEX (URA) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 URA i 2027. Hvad er det anslåede prismål for URA i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Uranus DEX (URA) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for URA i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Uranus DEX (URA) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 URA koste i 2030? Prisen på 1 Uranus DEX (URA) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil URA stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er URA prisforudsigelsen for 2040? Uranus DEX (URA) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 URA i 2040.