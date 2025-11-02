Umbrella Network (UMB) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00025122 24H lav $ 0.00026716 24H høj All Time High $ 2.62 Laveste pris $ 0.00014409 Prisændring (1H) +0.21% Prisændring (1D) +0.26% Prisændring (7D) +29.28%

Umbrella Network (UMB) realtidsprisen er $0.00026654. I løbet af de sidste 24 timer har UMB handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00025122 og et højdepunkt på $ 0.00026716, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. UMBs højeste pris nogensinde er $ 2.62, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00014409.

Når det gælder kortsigtet performance, UMB har ændret sig med +0.21% i løbet af den sidste time, +0.26% i løbet af 24 timer og +29.28% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Umbrella Network (UMB) Markedsinformation

Markedsværdi $ 114.35K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 119.28K Cirkulationsforsyning 429.02M Samlet Udbud 447,532,308.6155464

Den nuværende markedsværdi på Umbrella Network er $ 114.35K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af UMB er 429.02M, med et samlet udbud på 447532308.6155464. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 119.28K.