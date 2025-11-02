TROLLGE (TROLLGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00401639$ 0.00401639 $ 0.00401639 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +1.20% Prisændring (1D) +0.96% Prisændring (7D) -2.79% Prisændring (7D) -2.79%

TROLLGE (TROLLGE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har TROLLGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TROLLGEs højeste pris nogensinde er $ 0.00401639, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, TROLLGE har ændret sig med +1.20% i løbet af den sidste time, +0.96% i løbet af 24 timer og -2.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

TROLLGE (TROLLGE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 12.86K$ 12.86K $ 12.86K Cirkulationsforsyning 999.60M 999.60M 999.60M Samlet Udbud 999,601,075.97808 999,601,075.97808 999,601,075.97808

Den nuværende markedsværdi på TROLLGE er $ 12.86K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TROLLGE er 999.60M, med et samlet udbud på 999601075.97808. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.86K.