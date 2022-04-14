Treehouse ETH (TETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Treehouse ETH (TETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Treehouse ETH (TETH) Information tETH is a liquid staking token (LST) that converges the fragmented on-chain ETH interest rates market. Holders of tETH earn real yield in excess of Ethereum’s Proof-of-Stake (PoS) rewards through interest rate arbitrage while still being able to use tETH for DeFi activities. tETH is also foundational to supporting the eventual implementation of Treehouse’s Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism as well as the Treehouse Actively Validated Service (AVS). Officiel hjemmeside: https://www.treehouse.finance/ Hvidbog: https://www.treehouse.finance/tAsset_Whitepaper.pdf Køb TETH nu!

Treehouse ETH (TETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Treehouse ETH (TETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 432.34M $ 432.34M $ 432.34M Samlet udbud $ 76.98K $ 76.98K $ 76.98K Cirkulerende forsyning $ 76.98K $ 76.98K $ 76.98K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 432.34M $ 432.34M $ 432.34M Alle tiders Høj: $ 5,793.11 $ 5,793.11 $ 5,793.11 Alle tiders Lav: $ 1,683.91 $ 1,683.91 $ 1,683.91 Nuværende pris: $ 5,616.05 $ 5,616.05 $ 5,616.05 Få mere at vide om Treehouse ETH (TETH) pris

Treehouse ETH (TETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Treehouse ETH (TETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TETH's tokenomics, kan du udforske TETH tokens live-pris!

