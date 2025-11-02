Touch Grass (TOUCHGRASS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00011107 $ 0.00011107 $ 0.00011107 24H lav $ 0.00011263 $ 0.00011263 $ 0.00011263 24H høj 24H lav $ 0.00011107$ 0.00011107 $ 0.00011107 24H høj $ 0.00011263$ 0.00011263 $ 0.00011263 All Time High $ 0.00012733$ 0.00012733 $ 0.00012733 Laveste pris $ 0.00008083$ 0.00008083 $ 0.00008083 Prisændring (1H) -0.21% Prisændring (1D) +0.54% Prisændring (7D) -2.32% Prisændring (7D) -2.32%

Touch Grass (TOUCHGRASS) realtidsprisen er $0.00011212. I løbet af de sidste 24 timer har TOUCHGRASS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00011107 og et højdepunkt på $ 0.00011263, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TOUCHGRASSs højeste pris nogensinde er $ 0.00012733, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00008083.

Når det gælder kortsigtet performance, TOUCHGRASS har ændret sig med -0.21% i løbet af den sidste time, +0.54% i løbet af 24 timer og -2.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Touch Grass (TOUCHGRASS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 110.63K$ 110.63K $ 110.63K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 110.63K$ 110.63K $ 110.63K Cirkulationsforsyning 986.49M 986.49M 986.49M Samlet Udbud 986,492,733.435949 986,492,733.435949 986,492,733.435949

Den nuværende markedsværdi på Touch Grass er $ 110.63K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TOUCHGRASS er 986.49M, med et samlet udbud på 986492733.435949. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 110.63K.