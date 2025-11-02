UdvekslingDEX+
Den direkte Touch Grass pris i dag er 0.00011212 USD. Følg med i realtid TOUCHGRASS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TOUCHGRASS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om TOUCHGRASS

TOUCHGRASS Prisinfo

Hvad er TOUCHGRASS

TOUCHGRASS Officiel hjemmeside

TOUCHGRASS Tokenomics

TOUCHGRASS Prisprognose

Touch Grass Logo

Touch Grass Pris (TOUCHGRASS)

Ikke noteret

1 TOUCHGRASS til USD direkte pris:

$0.00011211
$0.00011211
+0.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Touch Grass (TOUCHGRASS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:59:15 (UTC+8)

Touch Grass (TOUCHGRASS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00011107
$ 0.00011107
24H lav
$ 0.00011263
$ 0.00011263
24H høj

$ 0.00011107
$ 0.00011107

$ 0.00011263
$ 0.00011263

$ 0.00012733
$ 0.00012733

$ 0.00008083
$ 0.00008083

-0.21%

+0.54%

-2.32%

-2.32%

Touch Grass (TOUCHGRASS) realtidsprisen er $0.00011212. I løbet af de sidste 24 timer har TOUCHGRASS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00011107 og et højdepunkt på $ 0.00011263, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TOUCHGRASSs højeste pris nogensinde er $ 0.00012733, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00008083.

Når det gælder kortsigtet performance, TOUCHGRASS har ændret sig med -0.21% i løbet af den sidste time, +0.54% i løbet af 24 timer og -2.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Touch Grass (TOUCHGRASS) Markedsinformation

$ 110.63K
$ 110.63K

--
--

$ 110.63K
$ 110.63K

986.49M
986.49M

986,492,733.435949
986,492,733.435949

Den nuværende markedsværdi på Touch Grass er $ 110.63K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TOUCHGRASS er 986.49M, med et samlet udbud på 986492733.435949. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 110.63K.

Touch Grass (TOUCHGRASS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Touch Grass til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Touch Grass til USD $ +0.0000264155.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Touch Grass til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Touch Grass til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.54%
30 dage$ +0.0000264155+23.56%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Touch Grass (TOUCHGRASS)

$TOUCHGRASS is a Solana-based memecoin built on conviction, not convenience. It's a movement for those who chose stillness over noise — the ones who stay indoors, watch the chart, and don't flinch. No sunlight. Just community, memes, and candle-lit A cult-born Solana memecoin for the ones who stayed inside.

$TOUCHGRASS rewards discipline, memes, and conviction.

Just bags, candles, and the promise of sunlight… after the pump.

🌱 Lock in. Touch grass. After the pump.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Touch Grass (TOUCHGRASS) Ressource

Officiel hjemmeside

Touch Grass Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Touch Grass (TOUCHGRASS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Touch Grass (TOUCHGRASS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Touch Grass.

Tjek Touch Grass prisprediktion nu!

TOUCHGRASS til lokale valutaer

Touch Grass (TOUCHGRASS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Touch Grass (TOUCHGRASS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TOUCHGRASS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Touch Grass (TOUCHGRASS)

Hvor meget er Touch Grass (TOUCHGRASS) værd i dag?
Den direkte TOUCHGRASS pris i USD er 0.00011212 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TOUCHGRASS til USD pris?
Den aktuelle pris på TOUCHGRASStil USD er $ 0.00011212. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Touch Grass?
Markedsværdien for TOUCHGRASS er $ 110.63K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TOUCHGRASS?
Den cirkulerende forsyning af TOUCHGRASS er 986.49M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TOUCHGRASS?
TOUCHGRASS opnåede en ATH-pris på 0.00012733 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TOUCHGRASS?
TOUCHGRASS så en ATL-pris på 0.00008083 USD.
Hvad er handelsvolumen for TOUCHGRASS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TOUCHGRASS er -- USD.
Bliver TOUCHGRASS højere i år?
TOUCHGRASS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TOUCHGRASS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:59:15 (UTC+8)

Touch Grass (TOUCHGRASS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$109,940.47

$3,866.69

$0.02800

$185.07

$1.0002

$109,940.47

$3,866.69

$185.07

$71.30

$19.764

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07625

$0.000000000000000000000020

$0.0038719

$0.00005394

$0.0021

$0.000269

