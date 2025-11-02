Tonio (TONIO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00759984 24H høj $ 0.0094371 All Time High $ 0.03598027 Laveste pris $ 0.00348256 Prisændring (1H) -2.20% Prisændring (1D) +16.42% Prisændring (7D) -6.14%

Tonio (TONIO) realtidsprisen er $0.00892848. I løbet af de sidste 24 timer har TONIO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00759984 og et højdepunkt på $ 0.0094371, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TONIOs højeste pris nogensinde er $ 0.03598027, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00348256.

Når det gælder kortsigtet performance, TONIO har ændret sig med -2.20% i løbet af den sidste time, +16.42% i løbet af 24 timer og -6.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Tonio (TONIO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 893.19K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 893.19K Cirkulationsforsyning 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Tonio er $ 893.19K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af TONIO er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 893.19K.