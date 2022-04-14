Tidecoin (TDC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tidecoin (TDC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tidecoin (TDC) Information Tidecoin offers a high level of protection for digital assets through the use of Falcon-512 (Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU), an advanced cryptographic algorithm based on lattice structures. Unlike traditional cryptocurrencies such as Bitcoin and Litecoin, which may face vulnerabilities with the rise of quantum computing, Tidecoin is built to handle these future challenges. Officiel hjemmeside: https://tidecoin.org/ Hvidbog: https://github.com/tidecoin-old/whitepaper/blob/master/tidecoin.pdf Køb TDC nu!

Tidecoin (TDC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tidecoin (TDC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Samlet udbud $ 18.61M $ 18.61M $ 18.61M Cirkulerende forsyning $ 18.61M $ 18.61M $ 18.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Alle tiders Høj: $ 0.778444 $ 0.778444 $ 0.778444 Alle tiders Lav: $ 0.063702 $ 0.063702 $ 0.063702 Nuværende pris: $ 0.150988 $ 0.150988 $ 0.150988 Få mere at vide om Tidecoin (TDC) pris

Tidecoin (TDC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tidecoin (TDC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TDC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TDC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TDC's tokenomics, kan du udforske TDC tokens live-pris!

TDC Prisprediktion Vil du vide, hvor TDC måske er på vej hen? Vores TDC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TDC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!