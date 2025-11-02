thesis cat (QUANT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00289093$ 0.00289093 $ 0.00289093 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.72% Prisændring (1D) +0.72% Prisændring (7D) -1.70% Prisændring (7D) -1.70%

thesis cat (QUANT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har QUANT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. QUANTs højeste pris nogensinde er $ 0.00289093, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, QUANT har ændret sig med +0.72% i løbet af den sidste time, +0.72% i løbet af 24 timer og -1.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

thesis cat (QUANT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 19.68K$ 19.68K $ 19.68K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 19.68K$ 19.68K $ 19.68K Cirkulationsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Samlet Udbud 999,998,023.0 999,998,023.0 999,998,023.0

Den nuværende markedsværdi på thesis cat er $ 19.68K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af QUANT er 1000.00M, med et samlet udbud på 999998023.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.68K.