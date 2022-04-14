Tellor Tributes (TRB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Tellor Tributes (TRB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Tellor Tributes (TRB) Information Smart contracts on Ethereum are fully self contained and any information or access to off-chain data is restricted. Tellor solves this problem by creating a system where parties can request the value of an off-chain data point (e.g. ETH/USD) and miners compete to add this value to an on-chain data bank, accessible by all Ethereum smart contracts. Inputs to a data series are secured by a network of staked miners. The main Tellor smart contract creates a time series of each requested data series and aims to become the standard source of high value data for decentralized applications. This oracle, "Tellor", utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor's token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners. Officiel hjemmeside: http://www.tellor.io/

Tellor Tributes (TRB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tellor Tributes (TRB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 101.80M Samlet udbud $ 2.78M Cirkulerende forsyning $ 2.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 104.54M Alle tiders Høj: $ 593.09 Alle tiders Lav: $ 0.01001379 Nuværende pris: $ 37.65

Tellor Tributes (TRB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Tellor Tributes (TRB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

