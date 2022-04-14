TEDDY BEAR (BEAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i TEDDY BEAR (BEAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TEDDY BEAR (BEAR) Information Teddy Bear is a decentralized PRC-20 meme coin on PulseChain. Teddy Bear is all about paying homage to the endearing teddy bear that's become a familiar face in the crypto community, thanks to Richard Heart's livestreams. Teddy Bear is the number 1 meme coin on PulseChain. Officiel hjemmeside: https://teddybearpulse.com Køb BEAR nu!

TEDDY BEAR (BEAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TEDDY BEAR (BEAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.44M $ 17.44M $ 17.44M Samlet udbud $ 993.40T $ 993.40T $ 993.40T Cirkulerende forsyning $ 993.40T $ 993.40T $ 993.40T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.44M $ 17.44M $ 17.44M Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om TEDDY BEAR (BEAR) pris

TEDDY BEAR (BEAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TEDDY BEAR (BEAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BEAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BEAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BEAR's tokenomics, kan du udforske BEAR tokens live-pris!

BEAR Prisprediktion Vil du vide, hvor BEAR måske er på vej hen? Vores BEAR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BEAR Tokens prisprediktion nu!

