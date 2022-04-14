SyrupUSDC (SYRUPUSDC) Tokenomics Få vigtig indsigt i SyrupUSDC (SYRUPUSDC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) Information SyrupUSDC is Maple Finance's yield-bearing stablecoin. It is powered by Syrup and allows DeFi lenders to leverage their capital to earn yield. Maple yield is generated from fixed rate, overcollateralised loans to institutional borrowers. These short duration loans enable Maple to provide consistent high yield and short term liquidity for users. Syrup is Maple's DeFi platform offering decentralized access to Maple's yield generation opportunities. Officiel hjemmeside: https://maple.finance/

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SyrupUSDC (SYRUPUSDC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 991.41M Samlet udbud $ 886.71M Cirkulerende forsyning $ 886.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 991.41M Alle tiders Høj: $ 1.12 Alle tiders Lav: $ 1.055 Nuværende pris: $ 1.12

SyrupUSDC (SYRUPUSDC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SyrupUSDC (SYRUPUSDC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SYRUPUSDC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SYRUPUSDC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SYRUPUSDC's tokenomics, kan du udforske SYRUPUSDC tokens live-pris!

SYRUPUSDC Prisprediktion Vil du vide, hvor SYRUPUSDC måske er på vej hen? Vores SYRUPUSDC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

