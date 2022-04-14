Swasticoin (YZY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Swasticoin (YZY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Swasticoin (YZY) Information Officiel hjemmeside: https://pump.fun/coin/9gyfbPVwwZx4y1hotNSLcqXCQNpNqqz6ZRvo8yTLpump Køb YZY nu!

Swasticoin (YZY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Swasticoin (YZY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Samlet udbud $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Cirkulerende forsyning $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Alle tiders Høj: $ 0.0407447 $ 0.0407447 $ 0.0407447 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00152526 $ 0.00152526 $ 0.00152526 Få mere at vide om Swasticoin (YZY) pris

Swasticoin (YZY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Swasticoin (YZY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YZY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YZY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YZY's tokenomics, kan du udforske YZY tokens live-pris!

