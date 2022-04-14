Super OETH (SUPEROETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Super OETH (SUPEROETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Super OETH (SUPEROETH) Information Origin’s expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk. Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we’ve designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year. Officiel hjemmeside: https://www.originprotocol.com/super-oeth Køb SUPEROETH nu!

Super OETH (SUPEROETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Super OETH (SUPEROETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Samlet udbud $ 223.18K $ 223.18K $ 223.18K Cirkulerende forsyning $ 223.18K $ 223.18K $ 223.18K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Alle tiders Høj: $ 4,784.81 $ 4,784.81 $ 4,784.81 Alle tiders Lav: $ 1,312.97 $ 1,312.97 $ 1,312.97 Nuværende pris: $ 4,618.3 $ 4,618.3 $ 4,618.3 Få mere at vide om Super OETH (SUPEROETH) pris

Super OETH (SUPEROETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Super OETH (SUPEROETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUPEROETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUPEROETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUPEROETH's tokenomics, kan du udforske SUPEROETH tokens live-pris!

SUPEROETH Prisprediktion Vil du vide, hvor SUPEROETH måske er på vej hen? Vores SUPEROETH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SUPEROETH Tokens prisprediktion nu!

