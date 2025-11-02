STAX Token (STAX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00696816 $ 0.00696816 $ 0.00696816 24H lav $ 0.00773612 $ 0.00773612 $ 0.00773612 24H høj 24H lav $ 0.00696816$ 0.00696816 $ 0.00696816 24H høj $ 0.00773612$ 0.00773612 $ 0.00773612 All Time High $ 0.0199077$ 0.0199077 $ 0.0199077 Laveste pris $ 0.00696816$ 0.00696816 $ 0.00696816 Prisændring (1H) -0.00% Prisændring (1D) -1.32% Prisændring (7D) -36.63% Prisændring (7D) -36.63%

STAX Token (STAX) realtidsprisen er $0.00737707. I løbet af de sidste 24 timer har STAX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00696816 og et højdepunkt på $ 0.00773612, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STAXs højeste pris nogensinde er $ 0.0199077, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00696816.

Når det gælder kortsigtet performance, STAX har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -1.32% i løbet af 24 timer og -36.63% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

STAX Token (STAX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.38M$ 7.38M $ 7.38M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.38M$ 7.38M $ 7.38M Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på STAX Token er $ 7.38M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af STAX er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.38M.