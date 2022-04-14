StandX DUSD (DUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i StandX DUSD (DUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

StandX DUSD (DUSD) Information StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration. Officiel hjemmeside: https://standx.com/ Hvidbog: https://docs.standx.com/docs/stand-x-overview Køb DUSD nu!

StandX DUSD (DUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StandX DUSD (DUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 30.02M $ 30.02M $ 30.02M Samlet udbud $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Cirkulerende forsyning $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 30.02M $ 30.02M $ 30.02M Alle tiders Høj: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Alle tiders Lav: $ 0.981036 $ 0.981036 $ 0.981036 Nuværende pris: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Få mere at vide om StandX DUSD (DUSD) pris

StandX DUSD (DUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for StandX DUSD (DUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DUSD's tokenomics, kan du udforske DUSD tokens live-pris!

DUSD Prisprediktion Vil du vide, hvor DUSD måske er på vej hen? Vores DUSD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DUSD Tokens prisprediktion nu!

