SPIRA (SPIRA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0.00100166 $ 0.00100166 $ 0.00100166 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0.00100166$ 0.00100166 $ 0.00100166 All Time High $ 0.00178383$ 0.00178383 $ 0.00178383 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.83% Prisændring (1D) +33.31% Prisændring (7D) +22.35% Prisændring (7D) +22.35%

SPIRA (SPIRA) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SPIRA handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0.00100166, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPIRAs højeste pris nogensinde er $ 0.00178383, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SPIRA har ændret sig med +0.83% i løbet af den sidste time, +33.31% i løbet af 24 timer og +22.35% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SPIRA (SPIRA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 180.95K$ 180.95K $ 180.95K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 952.46K$ 952.46K $ 952.46K Cirkulationsforsyning 189.98M 189.98M 189.98M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på SPIRA er $ 180.95K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SPIRA er 189.98M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 952.46K.