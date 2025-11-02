Soul Graph (GRPH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00241544 - $ 0.00289069
24H lav $ 0.00241544
24H høj $ 0.00289069
All Time High $ 0.064363
Laveste pris $ 0
Prisændring (1H) +2.41%
Prisændring (1D) +8.89%
Prisændring (7D) +176.29%

Soul Graph (GRPH) realtidsprisen er $0.00292809. I løbet af de sidste 24 timer har GRPH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00241544 og et højdepunkt på $ 0.00289069, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GRPHs højeste pris nogensinde er $ 0.064363, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GRPH har ændret sig med +2.41% i løbet af den sidste time, +8.89% i løbet af 24 timer og +176.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Soul Graph (GRPH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.90M
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.90M
Cirkulationsforsyning 999.89M
Samlet Udbud 999,894,823.528808

Den nuværende markedsværdi på Soul Graph er $ 2.90M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GRPH er 999.89M, med et samlet udbud på 999894823.528808. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.90M.