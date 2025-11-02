UdvekslingDEX+
Den direkte Soul Graph pris i dag er 0.00292809 USD. Følg med i realtid GRPH til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GRPH prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om GRPH

GRPH Prisinfo

Hvad er GRPH

GRPH Whitepaper

GRPH Officiel hjemmeside

GRPH Tokenomics

GRPH Prisprognose

Soul Graph Logo

Soul Graph Pris (GRPH)

1 GRPH til USD direkte pris:

$0.00290422
$0.00290422$0.00290422
+7.90%1D
Soul Graph (GRPH) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:47:07 (UTC+8)

Soul Graph (GRPH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00241544
$ 0.00241544$ 0.00241544
24H lav
$ 0.00289069
$ 0.00289069$ 0.00289069
24H høj

$ 0.00241544
$ 0.00241544$ 0.00241544

$ 0.00289069
$ 0.00289069$ 0.00289069

$ 0.064363
$ 0.064363$ 0.064363

$ 0
$ 0$ 0

+2.41%

+8.89%

+176.29%

+176.29%

Soul Graph (GRPH) realtidsprisen er $0.00292809. I løbet af de sidste 24 timer har GRPH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00241544 og et højdepunkt på $ 0.00289069, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GRPHs højeste pris nogensinde er $ 0.064363, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GRPH har ændret sig med +2.41% i løbet af den sidste time, +8.89% i løbet af 24 timer og +176.29% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Soul Graph (GRPH) Markedsinformation

$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M

--
----

$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M

999.89M
999.89M 999.89M

999,894,823.528808
999,894,823.528808 999,894,823.528808

Den nuværende markedsværdi på Soul Graph er $ 2.90M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GRPH er 999.89M, med et samlet udbud på 999894823.528808. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.90M.

Soul Graph (GRPH) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Soul Graph til USD $ +0.00023897.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Soul Graph til USD $ +0.0025640730.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Soul Graph til USD $ +0.0006846366.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Soul Graph til USD $ +0.0000562021812025166.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00023897+8.89%
30 dage$ +0.0025640730+87.57%
60 dage$ +0.0006846366+23.38%
90 dage$ +0.0000562021812025166+1.96%

Hvad er Soul Graph (GRPH)

Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Soul Graph (GRPH) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Soul Graph Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Soul Graph (GRPH) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Soul Graph (GRPH) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Soul Graph.

Tjek Soul Graph prisprediktion nu!

GRPH til lokale valutaer

Soul Graph (GRPH) Tokenomics

At forstå tokenomics for Soul Graph (GRPH) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GRPH Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Soul Graph (GRPH)

Hvor meget er Soul Graph (GRPH) værd i dag?
Den direkte GRPH pris i USD er 0.00292809 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GRPH til USD pris?
Den aktuelle pris på GRPHtil USD er $ 0.00292809. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Soul Graph?
Markedsværdien for GRPH er $ 2.90M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GRPH?
Den cirkulerende forsyning af GRPH er 999.89M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GRPH?
GRPH opnåede en ATH-pris på 0.064363 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GRPH?
GRPH så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for GRPH?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GRPH er -- USD.
Bliver GRPH højere i år?
GRPH kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GRPH prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

