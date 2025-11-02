Soul Graph (GRPH) Prisprediktion (USD)

Få Soul Graph prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget GRPH vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Soul Graph % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Soul Graph Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Soul Graph (GRPH) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Soul Graph potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.002994 i 2025. Soul Graph (GRPH) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Soul Graph potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003144 i 2026. Soul Graph (GRPH) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på GRPH for 2027 være $ 0.003301 med en 10.25% vækstrate. Soul Graph (GRPH) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på GRPH i 2028 være $ 0.003466 med en 15.76% vækstrate. Soul Graph (GRPH) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for GRPH i 2029 være $ 0.003639 sammen med 21.55% vækstraten. Soul Graph (GRPH) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for GRPH i 2030 være $ 0.003821 sammen med 27.63% vækstraten. Soul Graph (GRPH) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Soul Graph potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006224. Soul Graph (GRPH) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Soul Graph potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.010139. År Pris Vækst 2025 $ 0.002994 0.00%

2026 $ 0.003144 5.00%

2027 $ 0.003301 10.25%

2028 $ 0.003466 15.76%

2029 $ 0.003639 21.55%

2030 $ 0.003821 27.63%

2031 $ 0.004012 34.01%

2032 $ 0.004213 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.004423 47.75%

2034 $ 0.004645 55.13%

2035 $ 0.004877 62.89%

2036 $ 0.005121 71.03%

2037 $ 0.005377 79.59%

2038 $ 0.005646 88.56%

2039 $ 0.005928 97.99%

2040 $ 0.006224 107.89% Vis mere Kortsigtet Soul Graphprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.002994 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.002994 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.002997 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.003006 0.41% Soul Graph (GRPH) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på GRPH for November 2, 2025(I dag) , er $0.002994 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Soul Graph (GRPH) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for GRPH, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.002994 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Soul Graph (GRPH) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for GRPH, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.002997 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Soul Graph (GRPH) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på GRPH være $0.003006 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Soul Graph prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Cirkulationsforsyning 999.89M 999.89M 999.89M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste GRPH pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har GRPH et cirkulerende forsyning på 999.89M og en samlet markedsværdi på $ 2.99M. Se live GRPH pris

Soul Graph Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Soul Graph-siden med livepriser er den aktuelle pris på Soul Graph 0.002994USD. Det cirkulerende udbud af Soul Graph(GRPH) er 999.89M GRPH , hvilket giver det en markedsværdi på $2,992,923 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 23.65% $ 0.000572 $ 0.003005 $ 0.002421

7 dage 173.37% $ 0.005191 $ 0.003005 $ 0.001093

30 dage 93.79% $ 0.002808 $ 0.003005 $ 0.001093 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Soul Graph vist en prisbevægelse på $0.000572 , hvilket svarer til en værdiændring på 23.65% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Soul Graph handlet til en højeste værdi på $0.003005 og en laveste værdi på $0.001093 . Den havde oplevet en prisændring på 173.37% . Denne seneste tendens viser GRPHs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Soul Graph oplevet en ændring på 93.79% , hvilket svarer til cirka $0.002808 i værdi. Det tyder på, at GRPH kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Soul Graph (GRPH )-prisforudsigelsesmodulet? Soul Graph-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på GRPH baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Soul Graph over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på GRPH, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Soul Graph. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for GRPH. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af GRPH for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Soul Graph.

Hvorfor er GRPH prisforudsigelse vigtig?

GRPH Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er GRPH værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil GRPH opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for GRPH næste måned? Ifølge Soul Graph (GRPH) prisprediktionsværktøjet vil den forventede GRPH pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 GRPH koste i 2026? Prisen på 1 Soul Graph (GRPH) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil GRPH stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på GRPH i 2027? Soul Graph (GRPH) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 GRPH i 2027. Hvad er det anslåede prismål for GRPH i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Soul Graph (GRPH) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for GRPH i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Soul Graph (GRPH) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 GRPH koste i 2030? Prisen på 1 Soul Graph (GRPH) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil GRPH stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er GRPH prisforudsigelsen for 2040? Soul Graph (GRPH) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 GRPH i 2040.