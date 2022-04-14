Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SolvBTC.JUP is a liquid staking token for Bitcoin, allowing users to participate in a delta-neutral trading strategy by providing liquidity to the Jupiter Liquidity Provider (JLP) Pool. The JLP Pool is used by traders for leveraged trading, while SolvBTC.JUP minimizes exposure to market fluctuations through hedging on centralized exchanges (CEXes). In return, users earn yields generated from trading fees, borrowing fees, and other pool activities, all while benefiting from active risk management to ensure stability and consistent returns.

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 54.47M $ 54.47M $ 54.47M Samlet udbud $ 433.76 $ 433.76 $ 433.76 Cirkulerende forsyning $ 433.76 $ 433.76 $ 433.76 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 54.47M $ 54.47M $ 54.47M Alle tiders Høj: $ 130,885 $ 130,885 $ 130,885 Alle tiders Lav: $ 72,207 $ 72,207 $ 72,207 Nuværende pris: $ 125,589 $ 125,589 $ 125,589 Få mere at vide om Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) pris

Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Solv Protocol SolvBTC Jupiter (SOLVBTC.JUP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOLVBTC.JUP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOLVBTC.JUP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOLVBTC.JUP's tokenomics, kan du udforske SOLVBTC.JUP tokens live-pris!

