UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Solid pris i dag er 0.954348 USD. Følg med i realtid SOLID til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SOLID prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Solid pris i dag er 0.954348 USD. Følg med i realtid SOLID til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SOLID prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SOLID

SOLID Prisinfo

Hvad er SOLID

SOLID Whitepaper

SOLID Officiel hjemmeside

SOLID Tokenomics

SOLID Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Solid Logo

Solid Pris (SOLID)

Ikke noteret

1 SOLID til USD direkte pris:

$0.954348
$0.954348$0.954348
-0.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Solid (SOLID) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:46:11 (UTC+8)

Solid (SOLID) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.945615
$ 0.945615$ 0.945615
24H lav
$ 0.963175
$ 0.963175$ 0.963175
24H høj

$ 0.945615
$ 0.945615$ 0.945615

$ 0.963175
$ 0.963175$ 0.963175

$ 1.093
$ 1.093$ 1.093

$ 0.342748
$ 0.342748$ 0.342748

-0.00%

-0.12%

-4.27%

-4.27%

Solid (SOLID) realtidsprisen er $0.954348. I løbet af de sidste 24 timer har SOLID handlet mellem et lavpunkt på $ 0.945615 og et højdepunkt på $ 0.963175, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SOLIDs højeste pris nogensinde er $ 1.093, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.342748.

Når det gælder kortsigtet performance, SOLID har ændret sig med -0.00% i løbet af den sidste time, -0.12% i løbet af 24 timer og -4.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Solid (SOLID) Markedsinformation

$ 77.35K
$ 77.35K$ 77.35K

--
----

$ 77.35K
$ 77.35K$ 77.35K

81.05K
81.05K 81.05K

81,051.025686
81,051.025686 81,051.025686

Den nuværende markedsværdi på Solid er $ 77.35K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SOLID er 81.05K, med et samlet udbud på 81051.025686. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 77.35K.

Solid (SOLID) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Solid til USD $ -0.0011629256774123.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Solid til USD $ -0.0484521525.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Solid til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Solid til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0011629256774123-0.12%
30 dage$ -0.0484521525-5.07%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er Solid (SOLID)

SOLID is both the name of the protocol and the over-collateralized stablecoin it issues, built on the Terra (Phoenix) blockchain. The protocol requires all collateral ratios (LTV) to exceed 100%, ensuring stability by preventing over-minting. Through the SOLID app, users can deposit a mix of Terra LSTs, axl.wBTC, USDC, and other supported assets — currently seven collateral types — to mint SOLID and repay it anytime. Unlike many lending protocols that accrue interest, SOLID only charges a one-time mint fee with no ongoing interest, making it a cost-efficient option. If collateral LTV falls below its threshold, liquidation occurs, with a built-in premium bid function in the dApp allowing users to bid on collateral and repay SOLID, which is then burned to reduce supply. The protocol allows for temporary deviations below $1 without triggering liquidation, using mint-fee adjustments to regulate supply.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Solid (SOLID) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Solid Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Solid (SOLID) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Solid (SOLID) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Solid.

Tjek Solid prisprediktion nu!

SOLID til lokale valutaer

Solid (SOLID) Tokenomics

At forstå tokenomics for Solid (SOLID) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SOLID Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Solid (SOLID)

Hvor meget er Solid (SOLID) værd i dag?
Den direkte SOLID pris i USD er 0.954348 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SOLID til USD pris?
Den aktuelle pris på SOLIDtil USD er $ 0.954348. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Solid?
Markedsværdien for SOLID er $ 77.35K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SOLID?
Den cirkulerende forsyning af SOLID er 81.05K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SOLID?
SOLID opnåede en ATH-pris på 1.093 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SOLID?
SOLID så en ATL-pris på 0.342748 USD.
Hvad er handelsvolumen for SOLID?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SOLID er -- USD.
Bliver SOLID højere i år?
SOLID kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SOLID prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:46:11 (UTC+8)

Solid (SOLID) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,004.04
$110,004.04$110,004.04

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.52
$3,869.52$3,869.52

-0.66%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02799
$0.02799$0.02799

-6.85%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.60
$185.60$185.60

-0.43%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,004.04
$110,004.04$110,004.04

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.52
$3,869.52$3,869.52

-0.66%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.60
$185.60$185.60

-0.43%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.74
$71.74$71.74

+1.17%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$20.045
$20.045$20.045

+4.91%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07286
$0.07286$0.07286

+45.72%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+300.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0042005
$0.0042005$0.0042005

+105.93%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005472
$0.00005472$0.00005472

+85.99%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000275
$0.000275$0.000275

+60.81%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%