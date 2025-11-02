SimpCoin (SIMP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.30% Prisændring (1D) +0.48% Prisændring (7D) -7.14% Prisændring (7D) -7.14%

SimpCoin (SIMP) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SIMP handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SIMPs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SIMP har ændret sig med +0.30% i løbet af den sidste time, +0.48% i løbet af 24 timer og -7.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SimpCoin (SIMP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 12.73K$ 12.73K $ 12.73K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 12.73K$ 12.73K $ 12.73K Cirkulationsforsyning 999.63M 999.63M 999.63M Samlet Udbud 999,632,311.632112 999,632,311.632112 999,632,311.632112

Den nuværende markedsværdi på SimpCoin er $ 12.73K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SIMP er 999.63M, med et samlet udbud på 999632311.632112. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 12.73K.