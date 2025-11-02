SGC (SGC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00415112$ 0.00415112 $ 0.00415112 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.14% Prisændring (1D) -13.52% Prisændring (7D) -10.30% Prisændring (7D) -10.30%

SGC (SGC) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har SGC handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SGCs højeste pris nogensinde er $ 0.00415112, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, SGC har ændret sig med -0.14% i løbet af den sidste time, -13.52% i løbet af 24 timer og -10.30% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SGC (SGC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Cirkulationsforsyning 6.60B 6.60B 6.60B Samlet Udbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på SGC er $ 1.41M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SGC er 6.60B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.14M.