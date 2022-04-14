Scallop (SCLP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Scallop (SCLP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Scallop (SCLP) Information Scallop is an innovative fintech decentralized ecosystem built to offer users a faster and more efficient way to securely manage crypto and fiat currencies in a single place. Scallop is a robust platform that combines decentralized financial services with banking features such as bank accounts, cards, remittance and much more - to promote the general usage of crypto in daily life. Scallop’s mission is to bring digital assets into mainstream use and accelerate the transition to a more equitable and decentralised ecosystem. The Scallop token, SCLP, will be an ERC-20 and BEP token and will be an integral within the Scallop ecosystem. It has several native use cases such as receiving trading bonus payments, staking, payment of transaction fees, etc. Scallop offers traditional banking services with a strong cryptocurrency and DeFi integration for both individuals and institutions. It’s the only banking service to directly connect banking accounts to hardware or digital wallets and as such facilitate seamless crypto to fiat (and vice versa transactions. Included in Scallop suite of ten ‘X’ products is: - Scallop Pay - Payment Gateway for businesses to set up on/off ramp from crypto to fiat and vice versa, to receive payments from customers Scallop Cards - Pay for any goods or services online or in-store using digital assets Scallop Chain - World’s first regulated blockchain that will overlay the entire Scallop banking ecosystem. It can power cross-chain financial applications and allows institutional partners to design and deploy secure custody services, interest-bearing savings accounts, debit cards, and a fiat on-ramp to cryptocurrencies. Officiel hjemmeside: https://scallopx.com/ Hvidbog: https://whitepaper.emoney.network/ Køb SCLP nu!

Scallop (SCLP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Scallop (SCLP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 55.66M $ 55.66M $ 55.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M Alle tiders Høj: $ 20.1 $ 20.1 $ 20.1 Alle tiders Lav: $ 0.00799833 $ 0.00799833 $ 0.00799833 Nuværende pris: $ 0.02513949 $ 0.02513949 $ 0.02513949 Få mere at vide om Scallop (SCLP) pris

Scallop (SCLP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Scallop (SCLP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SCLP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SCLP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SCLP's tokenomics, kan du udforske SCLP tokens live-pris!

