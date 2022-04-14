SavePlanetEarth (SPE) Tokenomics Få vigtig indsigt i SavePlanetEarth (SPE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SavePlanetEarth (SPE) Information Our vision is to combat climate change by means of planting trees as a means for carbon sequestration. Direct from our whitepaper: SAVEPLANETEARTH is a Global Initiative dedicated to developing programs aiming to combat Global Warming and Climate Change and is involved to develop realistic Carbon Sequestration Harvests to achieve reduced levels of Global Warming, employing a myriad of activities including Afforestation, Reforestation,

and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public

and Enhanced Marine Climate Management, and utilizing enhanced public interest and innovative financing mechanisms. The Vision of SAVEPLANETEARTH is to inculcate simple, affordable, and effective mechanisms to reduce Carbon Sequestration and institute effective Emissions Control Systems so that Global Warming and Climate Change can be kept at manageable levels, to be enabled by empowered climate conservation processes. Long term vision: Supporting activities to avert Global Warming and Expand Efforts in Carbon Sequestration. We are in the midst of establishing meaningful partnerships with both the UN/UNDP and UNICEF as well as many other likeminded climate change activist groups. Officiel hjemmeside: https://www.saveplanetearth.io/

SavePlanetEarth (SPE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SavePlanetEarth (SPE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.13M $ 5.13M $ 5.13M Samlet udbud $ 589.51M $ 589.51M $ 589.51M Cirkulerende forsyning $ 589.51M $ 589.51M $ 589.51M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.13M $ 5.13M $ 5.13M Alle tiders Høj: $ 0.14091 $ 0.14091 $ 0.14091 Alle tiders Lav: $ 0.00298054 $ 0.00298054 $ 0.00298054 Nuværende pris: $ 0.00869906 $ 0.00869906 $ 0.00869906 Få mere at vide om SavePlanetEarth (SPE) pris

SavePlanetEarth (SPE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SavePlanetEarth (SPE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPE's tokenomics, kan du udforske SPE tokens live-pris!

