24-timers prisændringsområde: $ 0.00020052 $ 0.00020052 $ 0.00020052 24H lav $ 0.00021337 $ 0.00021337 $ 0.00021337 24H høj 24H lav $ 0.00020052$ 0.00020052 $ 0.00020052 24H høj $ 0.00021337$ 0.00021337 $ 0.00021337 All Time High $ 0.00184201$ 0.00184201 $ 0.00184201 Laveste pris $ 0.00005387$ 0.00005387 $ 0.00005387 Prisændring (1H) +0.01% Prisændring (1D) -5.86% Prisændring (7D) -9.20% Prisændring (7D) -9.20%

Runnit (RUNNIT) realtidsprisen er $0.00020072. I løbet af de sidste 24 timer har RUNNIT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00020052 og et højdepunkt på $ 0.00021337, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RUNNITs højeste pris nogensinde er $ 0.00184201, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005387.

Når det gælder kortsigtet performance, RUNNIT har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, -5.86% i løbet af 24 timer og -9.20% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Runnit (RUNNIT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 197.51K$ 197.51K $ 197.51K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 197.51K$ 197.51K $ 197.51K Cirkulationsforsyning 984.03M 984.03M 984.03M Samlet Udbud 984,031,456.8837429 984,031,456.8837429 984,031,456.8837429

Den nuværende markedsværdi på Runnit er $ 197.51K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RUNNIT er 984.03M, med et samlet udbud på 984031456.8837429. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 197.51K.