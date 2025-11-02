roule token (ROUL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00394294 $ 0.00394294 $ 0.00394294 24H lav $ 0.00396507 $ 0.00396507 $ 0.00396507 24H høj 24H lav $ 0.00394294$ 0.00394294 $ 0.00394294 24H høj $ 0.00396507$ 0.00396507 $ 0.00396507 All Time High $ 0.00858746$ 0.00858746 $ 0.00858746 Laveste pris $ 0.00109265$ 0.00109265 $ 0.00109265 Prisændring (1H) -0.10% Prisændring (1D) +0.09% Prisændring (7D) -2.76% Prisændring (7D) -2.76%

roule token (ROUL) realtidsprisen er $0.00395525. I løbet af de sidste 24 timer har ROUL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00394294 og et højdepunkt på $ 0.00396507, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ROULs højeste pris nogensinde er $ 0.00858746, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00109265.

Når det gælder kortsigtet performance, ROUL har ændret sig med -0.10% i løbet af den sidste time, +0.09% i løbet af 24 timer og -2.76% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

roule token (ROUL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 286.07K$ 286.07K $ 286.07K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 395.53K$ 395.53K $ 395.53K Cirkulationsforsyning 72.33M 72.33M 72.33M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på roule token er $ 286.07K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ROUL er 72.33M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 395.53K.