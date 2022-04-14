Rollbit Coin (RLB) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Rollbit Coin (RLB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Rollbit Coin (RLB) Information

The Rollbit token (RLB) will be launched as an integral part of the upcoming Rollbit lottery. There will be no ICO for this token. Instead, Rollbit will airdrop RLB for free. Airdrops have been used throughout the history of cryptocurrencies to bootstrap growth, incentivise community development, and reward early adopters.

Officiel hjemmeside:
https://rollbit.com/
Hvidbog:
https://whitepaper.rollbot.com/rlb-whitepaper

Rollbit Coin (RLB) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rollbit Coin (RLB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 114.55M
$ 114.55M$ 114.55M
Samlet udbud
$ 1.97B
$ 1.97B$ 1.97B
Cirkulerende forsyning
$ 1.97B
$ 1.97B$ 1.97B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 114.57M
$ 114.57M$ 114.57M
Alle tiders Høj:
$ 0.264358
$ 0.264358$ 0.264358
Alle tiders Lav:
$ 0.00093506
$ 0.00093506$ 0.00093506
Nuværende pris:
$ 0.058422
$ 0.058422$ 0.058422

Rollbit Coin (RLB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Rollbit Coin (RLB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal RLB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange RLB tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår RLB's tokenomics, kan du udforske RLB tokens live-pris!

RLB Prisprediktion

Vil du vide, hvor RLB måske er på vej hen? Vores RLB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.