Rollbit Coin (RLB) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rollbit Coin (RLB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rollbit Coin (RLB) Information The Rollbit token (RLB) will be launched as an integral part of the upcoming Rollbit lottery. There will be no ICO for this token. Instead, Rollbit will airdrop RLB for free. Airdrops have been used throughout the history of cryptocurrencies to bootstrap growth, incentivise community development, and reward early adopters. Officiel hjemmeside: https://rollbit.com/ Hvidbog: https://whitepaper.rollbot.com/rlb-whitepaper Køb RLB nu!

Rollbit Coin (RLB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rollbit Coin (RLB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 114.55M $ 114.55M $ 114.55M Samlet udbud $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B Cirkulerende forsyning $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 114.57M $ 114.57M $ 114.57M Alle tiders Høj: $ 0.264358 $ 0.264358 $ 0.264358 Alle tiders Lav: $ 0.00093506 $ 0.00093506 $ 0.00093506 Nuværende pris: $ 0.058422 $ 0.058422 $ 0.058422 Få mere at vide om Rollbit Coin (RLB) pris

Rollbit Coin (RLB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rollbit Coin (RLB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RLB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RLB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RLB's tokenomics, kan du udforske RLB tokens live-pris!

RLB Prisprediktion Vil du vide, hvor RLB måske er på vej hen? Vores RLB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RLB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!