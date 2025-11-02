Rocki (ROCKI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00060507 $ 0.00060507 $ 0.00060507 24H lav $ 0.00448646 $ 0.00448646 $ 0.00448646 24H høj 24H lav $ 0.00060507$ 0.00060507 $ 0.00060507 24H høj $ 0.00448646$ 0.00448646 $ 0.00448646 All Time High $ 5.06$ 5.06 $ 5.06 Laveste pris $ 0.00008899$ 0.00008899 $ 0.00008899 Prisændring (1H) +0.45% Prisændring (1D) +12.04% Prisændring (7D) +1.31% Prisændring (7D) +1.31%

Rocki (ROCKI) realtidsprisen er $0.0006798. I løbet af de sidste 24 timer har ROCKI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00060507 og et højdepunkt på $ 0.00448646, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ROCKIs højeste pris nogensinde er $ 5.06, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00008899.

Når det gælder kortsigtet performance, ROCKI har ændret sig med +0.45% i løbet af den sidste time, +12.04% i løbet af 24 timer og +1.31% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Rocki (ROCKI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.36K$ 5.36K $ 5.36K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 67.98K$ 67.98K $ 67.98K Cirkulationsforsyning 7.89M 7.89M 7.89M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Rocki er $ 5.36K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ROCKI er 7.89M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 67.98K.