UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Roadmap Coin pris i dag er 0.00001343 USD. Følg med i realtid RDMP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk RDMP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Roadmap Coin pris i dag er 0.00001343 USD. Følg med i realtid RDMP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk RDMP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om RDMP

RDMP Prisinfo

Hvad er RDMP

RDMP Officiel hjemmeside

RDMP Tokenomics

RDMP Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Roadmap Coin Logo

Roadmap Coin Pris (RDMP)

Ikke noteret

1 RDMP til USD direkte pris:

--
----
+48.80%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Roadmap Coin (RDMP) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:21:55 (UTC+8)

Roadmap Coin (RDMP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00000896
$ 0.00000896$ 0.00000896
24H lav
$ 0.0000201
$ 0.0000201$ 0.0000201
24H høj

$ 0.00000896
$ 0.00000896$ 0.00000896

$ 0.0000201
$ 0.0000201$ 0.0000201

$ 0.00013432
$ 0.00013432$ 0.00013432

$ 0.00000805
$ 0.00000805$ 0.00000805

-27.17%

+48.81%

+43.40%

+43.40%

Roadmap Coin (RDMP) realtidsprisen er $0.00001343. I løbet af de sidste 24 timer har RDMP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000896 og et højdepunkt på $ 0.0000201, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RDMPs højeste pris nogensinde er $ 0.00013432, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000805.

Når det gælder kortsigtet performance, RDMP har ændret sig med -27.17% i løbet af den sidste time, +48.81% i løbet af 24 timer og +43.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Roadmap Coin (RDMP) Markedsinformation

$ 13.43K
$ 13.43K$ 13.43K

--
----

$ 13.43K
$ 13.43K$ 13.43K

999.76M
999.76M 999.76M

999,761,852.0453665
999,761,852.0453665 999,761,852.0453665

Den nuværende markedsværdi på Roadmap Coin er $ 13.43K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RDMP er 999.76M, med et samlet udbud på 999761852.0453665. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.43K.

Roadmap Coin (RDMP) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Roadmap Coin til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Roadmap Coin til USD $ +0.0000014307.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Roadmap Coin til USD $ -0.0000016157.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Roadmap Coin til USD $ -0.000001501387783527496.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+48.81%
30 dage$ +0.0000014307+10.65%
60 dage$ -0.0000016157-12.03%
90 dage$ -0.000001501387783527496-10.05%

Hvad er Roadmap Coin (RDMP)

$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity.  We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol.   Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Roadmap Coin (RDMP) Ressource

Officiel hjemmeside

Roadmap Coin Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Roadmap Coin (RDMP) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Roadmap Coin (RDMP) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Roadmap Coin.

Tjek Roadmap Coin prisprediktion nu!

RDMP til lokale valutaer

Roadmap Coin (RDMP) Tokenomics

At forstå tokenomics for Roadmap Coin (RDMP) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om RDMP Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Roadmap Coin (RDMP)

Hvor meget er Roadmap Coin (RDMP) værd i dag?
Den direkte RDMP pris i USD er 0.00001343 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle RDMP til USD pris?
Den aktuelle pris på RDMPtil USD er $ 0.00001343. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Roadmap Coin?
Markedsværdien for RDMP er $ 13.43K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af RDMP?
Den cirkulerende forsyning af RDMP er 999.76M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på RDMP?
RDMP opnåede en ATH-pris på 0.00013432 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på RDMP?
RDMP så en ATL-pris på 0.00000805 USD.
Hvad er handelsvolumen for RDMP?
Direkte 24-timers handelsvolumen for RDMP er -- USD.
Bliver RDMP højere i år?
RDMP kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se RDMP prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:21:55 (UTC+8)

Roadmap Coin (RDMP) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,464.23
$110,464.23$110,464.23

+0.16%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,897.67
$3,897.67$3,897.67

+0.05%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03037
$0.03037$0.03037

+1.06%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.17
$187.17$187.17

+0.40%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,464.23
$110,464.23$110,464.23

+0.16%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,897.67
$3,897.67$3,897.67

+0.05%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.17
$187.17$187.17

+0.40%

DASH Logo

DASH

DASH

$74.20
$74.20$74.20

+4.63%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$18.922
$18.922$18.922

-0.96%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06866
$0.06866$0.06866

+37.32%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000016
$0.000000000000000000000016$0.000000000000000000000016

+220.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000298
$0.000298$0.000298

+74.26%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0034123
$0.0034123$0.0034123

+67.29%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004819
$0.00004819$0.00004819

+63.80%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%