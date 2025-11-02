Roadmap Coin (RDMP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00000896 24H høj $ 0.0000201 All Time High $ 0.00013432 Laveste pris $ 0.00000805 Prisændring (1H) -27.17% Prisændring (1D) +48.81% Prisændring (7D) +43.40%

Roadmap Coin (RDMP) realtidsprisen er $0.00001343. I løbet af de sidste 24 timer har RDMP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000896 og et højdepunkt på $ 0.0000201, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RDMPs højeste pris nogensinde er $ 0.00013432, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000805.

Når det gælder kortsigtet performance, RDMP har ændret sig med -27.17% i løbet af den sidste time, +48.81% i løbet af 24 timer og +43.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Roadmap Coin (RDMP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 13.43K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 13.43K Cirkulationsforsyning 999.76M Samlet Udbud 999,761,852.0453665

Den nuværende markedsværdi på Roadmap Coin er $ 13.43K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RDMP er 999.76M, med et samlet udbud på 999761852.0453665. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.43K.