RMRK (RMRK) Tokenomics Få vigtig indsigt i RMRK (RMRK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RMRK (RMRK) Information Rmrk is the most advanced nft system in the world, adding eternal liquidity and multi chain forward compatibility to all NFT projects coming out. An NFT can now be reused by any future project on any chain without official partnerships between the project creators. RMRK.app is a part of Kusama's broader NFT strategy and a way to abuse Kusama's system.remark extrinsic to write custom notes onto the chain in a standardized and structured way. $RMRK is the governance, staking, and collateral token. Officiel hjemmeside: https://rmrk.app/ Køb RMRK nu!

RMRK (RMRK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RMRK (RMRK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 489.10K $ 489.10K $ 489.10K Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 9.03M $ 9.03M $ 9.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 541.40K $ 541.40K $ 541.40K Alle tiders Høj: $ 66.22 $ 66.22 $ 66.22 Alle tiders Lav: $ 0.01700738 $ 0.01700738 $ 0.01700738 Nuværende pris: $ 0.054109 $ 0.054109 $ 0.054109 Få mere at vide om RMRK (RMRK) pris

RMRK (RMRK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RMRK (RMRK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RMRK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RMRK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RMRK's tokenomics, kan du udforske RMRK tokens live-pris!

RMRK Prisprediktion Vil du vide, hvor RMRK måske er på vej hen? Vores RMRK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RMRK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!