Ring AI (RING) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00162248 24H høj $ 0.00171088 All Time High $ 0.87041 Laveste pris $ 0.00129543 Prisændring (1H) -0.01% Prisændring (1D) +4.59% Prisændring (7D) -5.66%

Ring AI (RING) realtidsprisen er $0.00170178. I løbet af de sidste 24 timer har RING handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00162248 og et højdepunkt på $ 0.00171088, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RINGs højeste pris nogensinde er $ 0.87041, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00129543.

Når det gælder kortsigtet performance, RING har ændret sig med -0.01% i løbet af den sidste time, +4.59% i løbet af 24 timer og -5.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ring AI (RING) Markedsinformation

Markedsværdi $ 170.18K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 170.18K Cirkulationsforsyning 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Ring AI er $ 170.18K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RING er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 170.18K.