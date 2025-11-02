Ribbit Meme (RIBBIT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.17% Prisændring (1D) +4.15% Prisændring (7D) +1.79% Prisændring (7D) +1.79%

Ribbit Meme (RIBBIT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har RIBBIT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RIBBITs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, RIBBIT har ændret sig med -0.17% i løbet af den sidste time, +4.15% i løbet af 24 timer og +1.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ribbit Meme (RIBBIT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 316.26K$ 316.26K $ 316.26K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 316.26K$ 316.26K $ 316.26K Cirkulationsforsyning 420.69T 420.69T 420.69T Samlet Udbud 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Ribbit Meme er $ 316.26K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RIBBIT er 420.69T, med et samlet udbud på 420690000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 316.26K.